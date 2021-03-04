Ради дедушки: принцу Гарри посоветовали приехать в Лондон

Более двух недель назад 99-летний принц Филипп был госпитализирован с инфекцией в госпиталь короля Эдуарда VII. В тот момент его внук, принц Гарри говорил с Елизаветой II по телефону. Он обещал прилететь в Лондон в том случае, если деду станет хуже. На днях герцога Эдинбургского перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где ему провели операцию на сердце. По словам представителей дворца, муж королевы чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Однако королевские эксперты советуют Гарри вернуться в Лондон, чтобы все-таки увидеться с дедом. К слову, между ними всегда были теплые, дружеские отношения. Об этом пишет The Royal Observer. Пока принц находится в США рядом с беременной женой.

больше по теме Опасения герцога: принц Гарри боится повторения истории принцессы Дианы Об этом муж Меган Маркл рассказал в интервью Опре Уинфри.

Напомним, что недавно Меган и Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. В эфире американского телевидения оно пройдет 7 марта. Двухчасовые откровения герцогов Сассекских дворец ждет с опасением. Ранее принц Уильям и вовсе выразил недовольство по этому случаю. Ему не понравилось, что младший брат решился на это в момент болезни дедушки. 10 июня 2021 года принцу Филиппу исполнится 100 лет.

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