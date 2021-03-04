Акцент на талии: постройневшая Каменских в кожаных лосинах и на шпильках предстала на публике

Настя Каменских уже длительное время выступает на сцене. В дуэте с Потапом она покорила сердца миллионов поклонников. Примечательно, что когда группа распалась, никто не расстроился, так как коллеги поженились. Теперь девушка строит сольную карьеру, а возлюбленный ее продюсирует. Она даже вышла на новый уровень. Артистка стала петь на испанском языке, покорив новую аудиторию.

Главной фишкой Каменских остается ее внешность. Хотя девушка и похудела к свадьбе, она по-прежнему может похвастаться нестандартной фигурой. Певица подчеркивает свои формы женственными нарядами. Если обычно она наряжается для ковровых дорожек, то на днях артистка выбрала трендовый наряд в кэжуал стиле для первого концерта за долгое время. Настя предстала на публике в кожаных лосинах и рубашке из шифона. Наряд дополнили туфли-лодочки на шпильке.

Звезда сделала неброский макияж и оставила распущенными вьющиеся локоны. Она исполнила не только свои хиты, но и песни из нового альбома.

«С приходом весны хочется еще чаще говорить и петь о любви», — написала певица.

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