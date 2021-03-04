Мало шансов: принцы Гарри и Уильям вряд ли восстановят прежние отношения

В феврале Меган Маркл и принц Гарри направили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором полностью отказались от королевских обязанностей. Их решение огорчило Елизавету II и многих других членов королевской семьи. Эксперт и автор книги «Гарри» Анджела Левин считает, что теперь у Гарри и Уильяма мало шансов восстановить прежние отношения. Об этом пишет Express.

«Похоже, что этот шаг еще больше отдалил родных братьев», — цитирует автора издание.

больше по теме Сейчас не время: королевские эксперты просят отложить трансляцию интервью Меган Маркл и принца Гарри Откровения герцогов Сассекских запланированы в эфире CBS на 7 марта.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри уехали из Лондона в прошлом году. Они решили начать новую жизнь в США. В Калифорнии пара купила дом, успела заключить контракт с Netflix, обеспечив тем самым себе финансовое благополучие. На днях супруги дали большое интервью Опре Уинфре, которое выйдет в эфир американского телевидения 7 марта. Поклонники ожидают, что герцоги сделают новые признания.

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