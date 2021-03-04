«Ох, Боги!»: Глюк’oZa изящно блеснула упругим бюстом в нюдовом купальнике, как у Климовой

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, всегда умела привлечь к себе внимание. В начале карьеры свою внешность она скрывала. А теперь все знают, что «гуляет с доберманом», блондинка с фигурой модели. Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым и воспитывает дочек: 13-летнюю Лидию и девятилетнюю Веру. При этом артистка не перестает носить короткие платья и хвастаться своей красотой.

Каждый год Наталья ездит в отпуск. Не так давно она провела время на Мальдивах. Девушка меняла не только наряды, но и купальники один за другим. В свои 34 года певица обладает подтянутой фигурой. На нее засматриваются даже молодые блогеры. Стоит отметить, что артистке нравится дразнить публику. 4 марта Глюк’oZa опубликовала откровенное фото. Она позировала у себя дома рядом с бассейном в одном нюдовом купальнике с открытыми боками.

А самым пикантным стало то, что девушка засветила упругую грудь. Сквозь тонкую ткань были видны ее округлости. В таком же купальнике ранее позировала Екатерина Климова. Актриса тоже может похвастаться эффектной внешностью.

«Какая красивая душа!», «Ох, Боги! Какой вид», «Ракушечке-то тесновато», «Что за купальник, все на виду», «Красотка, прям нимфа», «Пикантно», «Муж уже заценил?!», «На такую кошечку надо сзади нападать», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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