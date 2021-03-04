Растут мальчишки: бывший муж Климовой привел красавцев-сыновей на фильм «Батя»

Игорь Петренко хотя и живет с молодой супругой Кристиной Бродской (у пары, к слову, подрастает трое детей и все девочки: София-Каролина, Мария и Ева), но и о своих старших отпрысках не забывает. В браке с Екатериной Климовой у актера появились сыновья Матвей и Корней. Судя по свежим снимкам в микроблоге экс-возлюбленного актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя», мальчишки заметно подросли, того гляди догонят отца по росту.

«Батя сводил на «Батю», — отметил актер.

Вместе с сыновьями Игорь Петренко побывал на премьерном показе фильма «Батя». Судя по счастливым улыбкам, лента актеру и его наследникам понравилась. А может, причина радостных улыбок на лицах у мальчишек скрывается в том, что они провели отличный вечер с отцом. Стоит отметить, что актер слывет чутким папой. О своих родительских обязанностях он не забывает. Екатерина Климова как-то рассказала, что по выходным у них в загородном доме собираются все воскресные папы.

У актрисы четверо детей от трех разных мужей. И каждый приходит навестить своего отпрыска. Только от Игоря Петренко она родила двоих. В первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым на свет появилась дочка Лиза, ей недавно исполнилось 19 лет. Младшая дочь Белла родилась в отношениях с Гелой Месхи.

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