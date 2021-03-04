«На работу с мамой»: Гагарина в платье-рубашке в клетку запечатлелась с 13-летним сыном

Полина Гагарина прославилась, когда участвовала в «Фабрике звезд». Тогда еще никто не подозревал, какой славы она добьется и как преобразиться. После развода с первым мужем Петром Кисловым, которому Полина родила сына Андрея, певица сильно похудела. Теперь она одна из самых стройных артисток на отечественной сцене. А в прошлом году блондинка пережила второй развод с Дмитрием Исхаковым. Теперь она заботиться и о трехлетней дочке Мии.

Примечательно, что Гагарина работала почти весь прошлый год. Вместо отмененных концертов девушка принимала участие в разных съемках. А недавно она вернулась с отдыха на Мальдивах и снова окунулась в свой график. При этом каждое утро певица старается сама отводить дочку в садик и побыть с сыном. 4 марта Полина опубликовала кадр, снятый в машине. Она предстала без макияжа в клетчатом платье-рубашке. Плотные колготки и водолазка дополняли ее образ.

33-летняя артистка была без макияжа, показав естественную красоту. Также она опубликовала ролик, на котором запечатлела сонного сына. 13-летний парень в черном пуховике отворачивался от камеры. Гагарина улыбалась и тоже боролась со сном.

«На работу с мамой», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она выглядит ровесницей сына-подростка:

«Поля, красотка», «Стройняшка наша», «Вот это мамочка», «Без макияжа вообще подросток», «Красотка наша», «Сын так возмужал», «Классные такие», «У всех такое утро», «Ох, крутая рубашка», — прокомментировали пост подписчики.

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