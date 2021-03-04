«Ручки вверх!»: Егор Кончаловский показал безудержные танцы сына Тимура на кухне

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разметил видеозапись с безудержными танцами своего трехлетнего сына Тимура, который в этот момент находился на кухне. Мальчик, судя по всему, растет очень творческой личностью.

«Ручки вверх! Дорогие друзья, доброе утро! Нет балкона сегодня. Всем хорошего дня». Егор Кончаловский

«Зажигалочка маленькая. Уже такой большой становится», «Милейший у вас растет парень», «С добрым утром вас. Желаем вам счастья и любви», «Вот такие моменты рядом с отцом запомнятся на всю жизнь», «Сын у вас просто прирожденный танцор. Отдавайте его в соответствующую школу, и он станет известным на весь мир», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сын Тимур у Егора Кончаловского появился на свет в 2017 году. Матерью ребенка является юрист Мария Леонова. Она младше Егора Кончаловского на 18 лет, что, впрочем, не мешает им быть счастливыми друг с другом.

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