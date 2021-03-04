«Меня это возмущало»: зарегистрироваться в соцсетях актрису Елену Лядову вынудили фейки

40-летняя актриса Елена Лядова не привыкла выставлять свою жизнь напоказ и вообще по натуре является интровертным человеком. Тем не менее, она зарегистрировалась в Facebook и Instagram. В новом интервью журналисты спросили артистку о причинах выхода в соцсети.

«Зарегистрироваться в «Фейсбуке» и в «Инстаграме» меня вынудило лишь какое-то гигантское количество обнаглевших клонов, которые вели переписку от моего лица. Мои знакомые, тоже люди публичные, верили, каким-­то образом реагировали, общались с фейком, и меня это возмущало», — цитирует Елену издание WomanHit.

Женщина отметила, что обозначилась в соцсетях, как настоящая Лядова, чтобы не допустить обманов в дальнейшем. Хотя особого желания делиться личной жизнью актриса так и не ощутила. Она отметила, что в Facebook появляется достаточно редко из-за того, чтобы часто обсуждаются политические темы. Instagram ей более импонирует, но в качестве инструмента продвижения своей творческой карьеры: саморекламы и анонсов новых проектов. Также она оказывает информационную поддержку волонтерам, заботящимся о животных.

Добавим, что далеко не все актеры горят желанием присутствовать в соцсетях, даже для своего продвижения и общения с поклонниками. Например, главная звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф опасается регистрироваться даже в Twitter и дело вовсе не в сокрытии личной жизни.

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