«Вот это царский размах ног»: Волочкова в неоновом бикини засветила секси-шпагат в ластах

Анастасия Волочкова не перестает радовать поклонников пикантными и соблазнительными снимками в мини-бикини, которые потом можно увидеть и на фан-страничках балерины. На одном из таких горячих кадров экс-прима Большого театра позировала в океане, блеснув секси-шпагатом. Бывшая возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова облачилась в неоновый купальник, засветив «размах стройных ножек» на зависть хейтерам. Как отметили фанаты балерины, Волочкова буквально «плюхнулась» в воду словно русалочка.

Ранее на защиту Анастасии Волочковой встал актер Никита Джигурда. Новоиспеченный муж Марины Анисиной признался, что называет балерину не иначе как богиней. Кроме того, артист уточнил, что Анастасия не перестает тренироваться у балетного станка, вкладывая в это всю душу и силы.

«Ауф, Настюша, просто загляденье!!», «Вау, вот это формы», «Шикарно!!», «Какие у вас изгибы сочные», «Вот это царский размах ног», «Вся мокрая», «Соблазнительница», «С капельками воды на теле», «Ох, султан бы украл в свой гарем», «Изящная леди», «Суперская», «Ножки просто огонь!! Шпагатини на высоте», «Уфф… еще хотим!!», «Стройняшка», «Какие упругие формы», — написали поклонники на фан-страничке балерины.

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