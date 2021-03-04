В объятиях мамы: красавица-дочка Волочковой в оливковом платье-лапше предстала за кулисами

На одной из фан-страничек Анастасии Волочковой появилось памятное фото, которое ранее сама балерина публиковала в личном профиле. В кадре дочка экс-примы Большого театра запечатлена за кулисами вместе со своей именитой мамой. Примечательно, что артистка предстала в балетной пачке, а Ариадна — в оливковом платье-лапше и ботильонах на устойчивом каблучке. Не так давно дочка Волочковой сменила имидж: она сделала каре и покрасила локоны в светлый оттенок, став блондинкой.

Не секрет, что дочка балерины уже давно живет с семьей своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и его невесты Елены. С мачехой Ариша в прекрасных отношениях. Кроме того, наследница Волочковой часто бывает в гостях и у мамы.

«Такая юная, как весна», «Какая уже взрослая стала, просто красавица!!», «Ариша, цвети!!», «Очень похожа на маму в молодости», «Такие милые», «Ариша уже маму по росту догнала», «Стройные такие, балетная осанка», «Красавицы, как подружки», «Помню Аришу маленькой, как быстро летит время!!», «Повзрослела, была такой малышкой», «Фигурка прелестная, девочка-красавица», «Милашка», — пишут поклонники на фан-страничке балерины.

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