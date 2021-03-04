«Все растаяло, как снег!»: фотограф Пугачевой запечатлел Примадонну и Киркорова

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок счастливых поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его бывшей жены. На кадре звезды счастливы вдвоем. Киркоров нежно трогает жену за руку. На Алле Пугачевой можно увидеть солнцезащитные очки и модный плащ.
«Какие были времена! А были ли они? Все растаяло, как снег. Все испарилось, как дым! Алла и Филипп в 90-е. А было весело».
«Все проходит, да не все забывается», «Роман, вы много знаете об отношениях этой пары. Расскажите нам. Это безумно интересно», «Как вы реагируете на последние события между Аллой и Филиппом? Они помирятся?» — стали задавать вопросы пользователи.
Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе с 1994 по 2005 год. Известно, что сейчас звезды не общаются. Что стало причиной их ссоры — тайна за семью печатями. Сами они предпочитают на этот счет не высказываться.