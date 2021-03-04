«Все растаяло, как снег!»: фотограф Пугачевой запечатлел Примадонну и Киркорова

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок счастливых поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его бывшей жены. На кадре звезды счастливы вдвоем. Киркоров нежно трогает жену за руку. На Алле Пугачевой можно увидеть солнцезащитные очки и модный плащ.

«Какие были времена! А были ли они? Все растаяло, как снег. Все испарилось, как дым! Алла и Филипп в 90-е. А было весело». Роман Родин

«Все проходит, да не все забывается», «Роман, вы много знаете об отношениях этой пары. Расскажите нам. Это безумно интересно», «Как вы реагируете на последние события между Аллой и Филиппом? Они помирятся?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе с 1994 по 2005 год. Известно, что сейчас звезды не общаются. Что стало причиной их ссоры — тайна за семью печатями. Сами они предпочитают на этот счет не высказываться.

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