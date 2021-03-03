Юлия Барановская в переливающемся мини-платье и блестящих ботильнах появилась на «Жаре»

Юлия Барановская недавно отдохнула на Мальдивах. Телеведущая с тремя детьми провела отпуск на райских островах. Своими впечатлениями она активно делилась в соцсети. Примечательно, что после расставания с Андреем Аршавиным девушка смогла построить карьеру на телевидении и стать самодостаточной женщиной. Ее регулярно зовут на светские рауты и вечеринки. Также она дружит с Эмином Агаларовым — певцом и бизнесменом.

В прошлом году фестиваль «Жара» Эмин не смог провести в полную силу. Однако на этот раз у него появилась такая возможность. 3 марта состоялась pre-party «Жара Music Awards 2021» в Москве. Мероприятие собрала большое количество звездных гостей. Burito, Григрий Лепс, Artik & Asti, Анатолий Цой, Нюша и другие артисты появились на мероприятии. Не смогла пропустить этот вечер и Юлия, которая успела вернуться из отпуска.

Девушка не в первый раз стала ведущей вечеринки. Она появилась на сцене в черном коротком переливающемся платье с галстуком. Наряд Юлия дополнила блестящими ботильонами на шпильке, усыпанными стразами. Она собрала волосы в пучок и заколола пару заколок. Напарником Барановской стал Константин Тарасюк — ведущий на канале «Жара». Он оделся с ней в одной цветовой гамме.

Ведущие развлекали гостей и объявляли номинантов. Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Эффектный образ подчеркнул ее стройные ноги. В этот день Юлия получила много комплиментов.

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