Модные прически весны: Бузова сделала хвост «Мальвинка», а Брежнева — афрокудри

С наступлением нового времени года знаменитости поспешили в салоны красоты, чтобы преобразиться.

Каждый год выявляются модные тенденции как в одежде, так и прическах. Если на модные стрижки может решиться не каждая, то делать новую укладку можно каждый день. Как выглядеть стильно этой весной, можно сказать уже сейчас. За последние недели артисты успели обновить прически в салонах красоты, научиться делать укладки у профессионалов и похвастаться результатом.

Так всегда предугадывает тренды Ольга Бузова. Она уже успела опробовать несколько актуальных причесок. Недавно девушка красовалась с хвостами-шарами. Она призналась, что это самая модная укладка в Америке. А делается она очень легко. Нужно собрать волосы в два хвоста и добавить несколько резинок, распушив в свободных частях локоны и получают небольшие шары-пузыри, которые выглядят необычно.

А вот в начале марта на съемках Бузова покрасовалась на камеру с высоким хвостом. У лица она оставила пряди, которые обрамили ее черты и зрительно сделали ее лицо более худым.

«Посмотрите, какой классный образ. Возвращение моей фирменной Мальвинки-завлекалочки», — похвасталась звезда.

Также уже несколько сезонов покоя женским сердцам не дают афрокудри. Ранее их делала Светлана Лобода, сестра Жанны Фриске Наталья, а также другие известные персоны. Теперь с озорными кудряшками покрасовалась Вера Брежнева. Ее в таком образе увидеть — большая редкость.

А вот Саша Савельева удивилась тому, как сильно отрасли ее локоны. Она на фотосессии предстала с двумя косичками, собранными в один высокий хвост. Аккуратные укладки — хит в этом году.

Если вам нравится украшать голову, то стоит взять на заметку, что платки и банты в тренде. Так, Ксения Бородина на одной из вечеринок уже успела отметиться с таким аксессуаром в тон наряда и выглядела элегантно.

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