Дискотека в замке: Алла Пугачева в струящемся платье плиссе и лоферах вышла на танцпол

Примадонна даже в 71 год может дать фору коллегам. Она показала, как умеет веселиться.

Алла Пугачева в одном из интервью призналась, что не понимает комментариев, когда указывают на старость. Она заверила, что и дальше будет наряжаться и демонстрировать свои стройные ноги, назло завистникам. В этом году певица наверстывает упущенное за время карантина. Она старается чаще выбираться из дома. Тем более, что настала весна. На днях артистка побывала в гостях у Валентина Юдашкина. 2 марта Примадонна повеселилась на празднике у Вячеслава Зайцева, который отметил 83-летие.

На вечеринке Алла Борисовна была в стильном наряде. Она красовалась на камеру и общалась с друзьями. Поклонники решили вспомнить, как артистка еще два месяца назад отплясывала у себя дома. В одном из фан-аккаунтов звезды появился ролик, где она предстала в белом струящемся платье плиссе и блестящем болеро. Наряд дополнили плюшевые лоферы. Пугачева вышла на танцпол и стала кокетливо танцевать, теребя руками юбку и демонстрируя стройные ноги.

Вместе с ней танцевали Юлия Проскурякова в изумрудном платье и Марина Юдашкина — в черном наряде. Подруги веселились, не обращая внимания на мужей. Так они отметили наступление Нового года. Играл трек «Зажигай, детка» Вики Ворониной.

Поклонники отметили, что только Примадонна в 71 год может так отрываться и с улыбкой танцевать. «Алла хороша», «Молодец, Алла!! Танцуй, пока есть силы!», «Обожаю Аллу, очень приятно смотреть на нее», «Даже Юля не затмила, хоть и значительно моложе», «Какие классные подружки», «Это ли не пример для подражания», «Вся женственная, даже танцует изящно», «Красотка в свои годы», — прокомментировали пост подписчики.

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