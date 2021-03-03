Юрий Лоза отметил, что есть общего между Николаем Басковым и группой The Beatles

По мнению музыканта, названные артисты одинаково сильно опасались за свою жизнь.

Известный автор песен Юрий Лоза высказал мнение об артистах, которые кичатся своим богатством, и, в частности, «прошелся» по Николаю Баскову. В беседе с журналистами композитор отметил, что в погоне за славой люди, бывает, даже не щадят собственного здоровья — по сравнению с этим демонстрация своих безумных доходов является вполне себе нормальным способом привлечения внимания.

По мнению 67-летнего музыканта, «Золотой голос России» выставляет напоказ свое богатство не столько яркими костюмами, сколько количеством охраны, которая бережет его покой.

«Я подчеркиваю свой статус успешного музыканта тем, что пишу песни. Басков — не пишет. Так чем еще он может выделить свое положение?» — цитирует Лозу ФАН.

В стремлении окружить себя охранниками композитор сравнивает Баскова с легендарной группой The Beatles.

«Знаете, сколько людей их охраняло, когда группа передвигалась по городу? Басков тоже считает, что его могут растерзать экзальтированные поклонницы. Увидят влюбленные женщины его без охраны, налетят и затопчут. Как в свое время боялась и ливерпульская четверка. Их дважды чуть не затоптали. Им просто повезло», — высказался поэт-песенник.

Трудно сказать, устроят ли поклонницы Баскова потасовку, увидев его на улице, а вот сам певец вполне может напасть на своих коллег. Как-то он повалил на пол Игоря Крутого, пытаясь отобрать у него телефон, чтобы стереть из гаджета важный секрет.

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