«Она же только родила!»: 38-летняя Подольская в капроновом боди и шляпе-банте показала тонкую талию

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В октябре прошлого года она снова стала мамой. Певица родила сына Ивана. Также она с Владимиром Пресняковым воспитывает еще одного наследника Артемия, которому пять лет. После родов артистка переживала, что медленно приходит в форму. Она плавала в бассейне и пересмотрела свое питание. В конце февраля девушка вернулась к работе и восхитила фанатов тем, как сильно похудела.

На одной из съемок Наталья предстала в лосинах, подчеркнув стройные ноги и талию. А с приходом весны певица решила принять участие в фотосессии, примерив разные женственные образы. Один из ее нарядов оказался очень пикантным. Девушка позировала в капроновом прозрачном боди с принтом под леопарда. Туфли на фантазийных шпильках и огромная шляпа-бант дополнили провокационный лук.

Подольская села на корточки, и засветила не только талию и плоский живот, но и изящные бедра. Она восхитила своей фигурой даже присутствующих в студии, хотя после родов прошло только четыре месяца. Поклонники были сражены таким откровенным нарядом. Многие одарили певицу комплиментами.

«Наташа, это просто вау», «Какие изгибы, красотка», «Наряд прям огонь», «Стильная монашка в бегах?», «Она же только родила! Как?», «Прозрачное совсем, в таком надо в спальне щеголять», «А Вова куда смотрит?», «Хоть больше без носков, как в прошлом году», «Фигура роскошная, ничего не скажешь», «Ох, мамка в ударе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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