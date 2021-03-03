«Ох, все просвечивает»: невестка Орбакайте в кружевном белье кокетливо засветила грудь

Алена Краснова уже больше трех лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым — сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Влюбленные живут в столичной квартире, которую внуку подарила бабушка Алла Пугачева. Также они часто отдыхают на бывшей даче Примадонны у реки Истра. Избранница музыканта работает моделью и регулярно участвует в фотосессиях. При этом раньше она редко оголялась на камеру, но теперь делает это все чаще.

Уже скоро Алена отметит день рождения. Девушке исполнится 24 года. По всей видимости, она готовится к этому событию. Накануне невестка Орбакайте оказалась в магазине нижнего белья и примерила несколько пикантных луков. Для начала блондинка облачилась в черно-нюдовый комплект с кружевами и поясом для чулок. Она кокетливо покрасовалась у зеркала. Затем Краснова надела черный корсет, подчеркнувший ее талию.

Также жена Никиты примерила желтое прозрачное белье с кружевом, которое идеально село на ее фигуру и позволило сверкнуть маленькой грудью. Все три комплекта приглянулись модели. Она предложила поклонникам подсказать, какой выбрать.

Девушке удалось взбудоражить пользователей. Ее идеальные формы свели с ума мужчин. «Алена, какая фигурка», «В черном вы роковая обольстительница», «Желтый так вам идет», Нет ничего более сексуального, чем корсет«, «Ох, все просвечивает. Красота», «А Никита в курсе? Уже бы голая была, чего ждать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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