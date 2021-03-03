«Моя зайка любименькая»: Лера Кудрявцева нарядила дочку в алый джемпер и черные джинсы

Лера Кудрявцева уже длительное время счастлива в браке с Игорем Макаровым. Молодому хоккеисту она подарила дочку Марию. Свою беременность телеведущая сначала скрывала, так как у нее были страхи. Однако роды прошли без осложнений. Теперь она с радостью растит наследницу. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который уже обзавелся своей семьей и подарил маме внука Льва. Звезда старается каждый отпуск проводить с близкими.

Не так давно Лера вернулась к работе после больничного. Она успела переболеть коронавирусом, а потом получить травму. 49-летняя телеведущая до сих пор восстанавливается, так как сломала крестец. Однако в беседе со своим новым соведущим Антоном Привольновым она призналась, что уже чувствует себя лучше. Несмотря на регулярные съемки, Кудрявцева каждую неделю водит дочку на развивающие занятия.

Многие отмечают, что телеведущая — настоящая модница. Она за последние недели успела отметиться в розовом платье, а также в небесном наряде в клетку. А вот свою наследницу Лера нарядила в черные джинсы и алый джемпер с принтом. В тон наряда она подобрала для малышки банты для волос. Маша выглядела стильно в контрастном образе.

«Моя зайка любименькая», — умилилась звезда.

Маша уже умеет говорить и даже петь. Она смотрит русские мультфильмы и обожает помогать маме по дому, даже кормит кота. А летом кроха поливала цветы в саду. Поклонники восхищаются красотой малышки. Ее новый образ вызвал у них восторг.

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