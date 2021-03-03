«Моя самая любимая куколка»: Рустам Солнцев показал свою уникальную коллекцию

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram показал свою богатую коллекцию кукол. Некоторые из них, надо отметить, раритетные и стоят солидных денег. Собирает он их уже не один год. На кадре также можно увидеть его любимую собаку.

«Моя самая любимая куколка», — подписал кадр Рустам Солнцев. «Охраняет коллекцию», «Твоя куколка в твоих добрых желаниях. Коллекция потрясающая! Рорри – защитник и друг!» «На эту коллекцию квартиру наверняка купить можно», «Невероятно красиво», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Рустам Солнцев не так давно делился планами относительно будущего шоу «Дом-2». Он говорил, что проект может появиться на канале Super. Правда, пока это всего лишь версия. Известно, что шоу на данный момент заморожено.

Последний выпуск «Дома-2» состоялся еще в конце декабря прошлого года. Позже появилось множество слухов, на каком канале будут показывать телестройку. Однако пока точной информации так и нет.

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