Нет ни одной татуировки: как выглядит невестка Елены Яковлевой — девушка Дениса Шальных

Сын «интердевочки», актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, чье тело практически полностью покрыто татуировками, в Instagram разместил снимок своей любимой девушки. Ее зовут Светлана, и она необычайная красотка.

Надо отметить, что на теле девушки Дениса Шальных нет никаких татуировок и чего-то эпатирующего. Известно, что Светлана не так давно остригла свои длинные волосы и теперь у нее прическа каре.

Заметим, что в доме у Шальных также проживают четыре кота и собака. В одном из недавних интервью Елена Яковлева призналась, что она совершенно не расстроилась из-за того, что ее сын не проявил никакого интереса к актерской стезе. По словам артистки, родители не должны оказывать давление на детей там, где речь заходит о выборе профессии. Каждый сам решает для себя, чем ему заниматься.

Напомним, что Денис Шальных избавился от некоторых своих татуировок на лице. Правда, все равно на его теле много всевозможных рисунков. Кстати, в 2017 году молодой человек женился, но уже через полтора года развелся с женой. Семейная жизнь, как он рассказывал, с супругой у него сразу не задалась.

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