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Лечение продолжается: 99-летнего принца Филиппа перевели в другую больницу

У герцога Эдинбургского есть проблемы с сердцем.

Лечение продолжается: 99-летнего принца Филиппа перевели в другую больницу
Принц Филипп и Елизавета II. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Две недели назад муж Елизаветы II 99-летний принц Филипп был госпитализирован. В больнице короля Эдуарда VII его лечили от инфекции. Позже Букингемский дворец выступил с заявлением, что монарх пошел на поправку и чувствует себя хорошо.

Теперь же принца Филиппа перевели в другой госпиталь — Святого Варфоломея. Там герцог Эдинбургский будет под наблюдением врачей, так как у него есть проблемы с сердцем. Об этом пишет Global News.

В начале июня этого году принц Филипп отметит свой юбилей. Ему исполнится 100 лет. В Лондоне по этому поводу планируется проведение грандиозных мероприятий, в том числе и военного парада.

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