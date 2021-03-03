«Прямо на трапе и осела…»: Олеся Судзиловская вспомнила, как получила роль Любови Орловой

Актриса Олеся Судзиловская называет себя скромным человеком. К примеру, она никогда не напрашивается на роли, а терпеливо ждет результатов кастинга. Лишь один раз в карьере артистка сделала исключение — когда пробовалась на роль Любови Орловой в сериал 2014 года. Тогда женщина сама напросилась на пробы и заявила, что очень хочет воплотить образ легендарной советской актрисы.

Правда, после кастинга ей долго не звонили, из-за чего Олеся сильно переживала. Об этом периоде артистка рассказала изданию 7days. Поддержкой для нее тогда выступил муж Сергей, который регулярно говорил супруге, что все сложится. Но в итоге артистка смирилась с тем, что роль ей не досталась, и улетела на отдых со своей второй половинкой.

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Здесь нужно отметить, что в семье Судзиловской есть правило: раз в год отложить все дела и посвятить две недели отпуска только близким. И вот, как только актриса с мужем прилетели на курорт, раздался звонок, и Олесе сообщили, что надо срочно вернуться на дополнительные пробы для желанной роли.

«Я, когда поняла, о какой роли идет речь, прямо на этом самом трапе и осела… «Орлова?» — «Да». И для того, чтобы все сложилось, надо приехать сегодня», — вспоминает тот день 46-летняя актриса. — Рассказала Сереже. Он говорит: «Лети». А я думаю: ну и кем я буду после этого?! Мы ведь обещали друг другу, что эти 14 дней — только наши. И не полетела!»

Но в итоге знаковая роль все равно досталась ей. Судзиловская вместе с Анатолем Белым сыграли в сериале «Орлова и Александров», за что актриса до сих пор благодарна всем участникам проекта.

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