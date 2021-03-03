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Малыш прильнул к маме: Фахрийе Эвджен предстала на фото со смеющимся сыном Караном

Актриса из турецкого сериала «Королек – птичка певчая» поделилась с поклонниками редким снимком с подросшим малышом.

Малыш прильнул к маме: Фахрийе Эвджен предстала на фото со смеющимся сыном Караном
Фахрийе Эвджен с сыном Караном. Фото: Instagram.com/evcenf

Фахрийе Эвджен — заботливая мама. В апреле 2019 года у них с Бураком Озчивитом появился первенец — сын Каран. Пока малыш рос, возлюбленная актера полностью сконцентрировалась на семье. В одном из интервью Фахрийе намекнула, что готовит сюрприз своим поклонникам. Она собиралась приступить к съемкам в новой ленте. При этом девушка дала понять, что историческое кино после съемок в сериале «Королек — птичка певчая» ее мало интересует. Эвджен не хочет, чтобы сценаристы и продюсеры видели в ней актрису лишь для таких фильмов.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен с сыном Караном
Фахрийе Эвджен поделилась редкими снимками с подросшим сыном Караном. Фото: Instagram.com/evcenf

На свежих снимках Фахрийе Эвджен позировала с подросшим сыном Караном, которому скоро исполнится два годика. Малыш растет настоящим модником и грозой девичьих сердец. Поклонники Бурака Озчивита уверены, что его сынишка будет таким же красавчиком, как и его отец.

«Веселый паренек!!», «Какой модник-то растет!!», «Уютно в маминых объятиях!!», «До чего же вы славные», «Какая у него задорная улыбка», «Просто светятся от счастья», «С какой любовью смотрит на сынишку!! Прелесть», — пишут фолловеры.

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