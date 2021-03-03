«Наш Малкочоглу бы не устоял»: жена Бурака Озчивита в мини-бикини сверкнула фигурой в бассейне

«Так вот, чем она влюбила в себя красавца Бурака», — с восхищением пишут поклонницы Озчивита. Надо ли говорить, что женитьба актера из турецкого сериала «Великолепный век» стала для его фанаток настоящим днем скорби. Многие до сих пор уверены в том, что возлюбленной Бурака приходится мириться с таким повышенным вниманием девушек к ее мужу. Да и что тут удивляться после роли Малкочоглу Бали-бея актер стал секс-символом турецкого кино.

Однако и жена Бурака Озчивита слывет первой красавицей. Стоит только посмотреть на ее снимки в микроблоге. На одном из редких пикантных фото Фахрийе Эвджен поплескалась в бассейне, блеснув шикарной стройной фигурой в мокром купальнике. Поклонники лишились дара речи, увидев, какими соблазнительными формами может похвастаться актриса.

«Наш Малкочоглу бы не устоял», «А ведь могла бы сыграть Хюррем», «Султанша для Бали-бея», «Фигурка на зависть», «Помню ее по роли Фериде!!», «Красавица-турчанка», «Они с Бураком такая идеальная пара», «Интересно, она ревнует Озчивита к его фанаткам?!», «Сложно наверное, когда муж такой красавчик», «Прелестная русалочка», «Стройняшка», «О-о! В бикини?! Это редкость», «Как Бурак позволил?!», «Шикарная», — пишут фолловеры.

Смотрите также: