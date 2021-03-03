«А два кусочека колбаски у тебя лежали на столе»: Богомолов показал свой утренний завтрак

Режиссер, надо отметить, очень рано встает.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram похвастался своим утренним завтраком. В его тарелке можно увидеть два кусочка колбаски, два жареных яйца, вареную сосиску и яйцо. Рядом стоит кружка кофе.

«6.40 утра», — кратко подписал он кадр, намекая, что очень рано просыпается.

«Настоящий завтрак из СССР», «А два кусочека колбаски у тебя лежали на столе», «Неужели ваша жена Ксения так рано проснулась и решила вас порадовать?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что полтора года назад режиссер Константин Богомолов женился на светской львице и телеведущей Ксении Собчак. Церемония получилась очень яркой и запоминающейся. Чего стоит только приезд в ЗАГС молодоженов на катафалке.

Отметим, что пока общих детей у Ксении Собчак и Константина Богомолова нет. При этом у них есть наследники от предыдущих отношений. У Собчак сын Платон от актера Максима Виторгана, а у Богомолова дочь Аня от актрисы Дарьи Мороз.

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