Бодрая пенсионерка: мама Наташи Королевой позировала в кружевном боди и шелковом халате

Мама певицы Наташи Королевой 75-летняя Людмила Порывай, которую все близкие называют просто «мама Люба», в Instagram разместила красивые видеокадры. На них она позирует в кружевном черном боди и элегантном шелковом халате.

Как отметила Людмила Порывай, дочь не дает ей расслабиться ни на минуту. Все время предлагает «что-нибудь отмочить». Дочка говорит, что из матери прет такая энергия, что даже не нужно включать электричество. По словам самой Порывай, она как могла сопротивлялась. Говорила дочери, что ее начнут осуждать, но в итоге сдалась под напором исполнительницы.

«Она у меня, если что-то задумала, то осуществит. «Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину». Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо доця!» Людмила Порывай

Напомним, что маме Любе Порывай уже 75 лет, но она даст фору многим молодым. Мать Наташи в великолепной форме. Она не раз говорила, что надо радоваться жизни, а не уходить в себя.

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