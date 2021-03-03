«Всем любовь»: Диана Пожарская мило прижалась к Ивану Янковскому на совместном фото

Актриса Диана Пожарская в Instagram впервые разместила кадр со своим любимым мужчиной – актером Иваном Янковским. На совместной фотографии она прижимается к звезде. Они улыбаются и очень сильно счастливы вместе.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы. Отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство. У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь». Диана Пожарская

Слухи о романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского ходили с прошлого года. Парочку стали часто видеть вместе на светских мероприятиях. Недавно и вовсе прошли новости, что девушка беременна от своего бойфренда. Диану Пожарскую видели в одной из больниц у врача.

Ранее Пожарская отмечала, что все ее комментарии, появляющиеся в СМИ, не больше, чем фейк. Она просила не верить домыслам. О личной жизни она рассказывать никому не планирует. Впрочем, появившиеся снимки с Янковским явно свидетельствуют об обратном.

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