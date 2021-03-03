«Девочки, с наступающим!»: Анна Седокова продемонстрировала публике свои небритые подмышки

Не исключено, что исполнительница таким образом просто решила пошутить.

Певица Анна Седокова смогла по-настоящему удивить свои подписчиков в сторис Instagram. Она неожиданно разместила фотографию своих небритых подмышек. Возможно, что таким образом, конечно, звезда пошутила, однако картина выглядит достаточно странно. На фотографии также можно рассмотреть шикарный бюст жены баскетболиста Яниса Тиммы.

«Девочки, с наступающим!» — сделала провокационную запись Анна Седокова.

Напомним, что Анна Седокова не в первый раз удивляет подписчиков и фанатов. Было время, когда она набрала большой лишний вес и хвасталась этим. Звезда говорила, что любит свои пышные формы, потому что на них удобно теперь спать.

Анна Седокова — многодетная мама. Причем троих своих детей она родила от разных мужчин. Сейчас звезда счастлива в браке со спортсменом. Она часто посещает матчи его баскетбольной команды и яростно болеет за любимого человека.

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