Светлана Ходченкова всегда обладала эффектной внешностью. Она регулярно снимается в кино, где ей зачастую предлагают роли роковых красоток. В ее копилке уже десятки фильмов и сериалов. А вот о личной жизни артистка не рассказывает. В последнее время она все чаще посещает светские рауты и блистает на красных дорожках. Девушка облачается в элегантные наряды, подчеркивая достоинства фигуры.

Отметим, что в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом. Но не все знают, что Светлана уже длительное время занимается танцами на пилоне. Первое время фанаты думали, что она готовится к очередным съемкам. Однако актриса стала каждый месяц демонстрировать растяжку и грацию на пилоне. Недавно она поделилась видео, где сверкнула своей красотой.

Теперь Ходченкова сразила фанатов, опубликовав фото с тренировки. В кадре она предстала у шеста в шортах-трусиках и боди. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела. Актриса была в туфлях на платформе с высоким каблуком, которые называют стрипы. Она шла, демонстрируя всю красоту своих бедер и ног.

«Идем к весне», — заявила артистка.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Светлане удалось впечатлить мужчин. «Готов жениться», «Вот это фигура», «На пилоне, серьезно! Я в отпаде», «Какая крутая», «Света, это просто сногсшибательно», «И как вы танцуете на таких каблуках», «Вот это ноги — роскошь», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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