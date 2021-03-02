«Я не знаю, чего он боится»: Татьяна Васильева рассказала, как разочаровалась в бывшем муже

Актрису Татьяну Васильеву спросили общается ли она с бывшим мужем — звездой «Сватов» Анатолием Васильевым. 74-летняя женщина ответила, что он «ушел в небытие», то есть не выходит на связь и не видится с внуками. А один поступок мужчины даже спровоцировал бывшую жену отправить ему весьма некорректное сообщение. Об этом инциденте артистка рассказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По ее словам, как-то внуки Ваня и Гриша шли с отцом мимо театра Моссовета, в котором служит их знаменитый дед, и увидели афиши с изображением Васильева. Дети подошли к плакатам и начали гладить их руками, а потом спросили у папы, правда ли это их дедушка. Получив утвердительный ответ, мальчики поинтересовались великий ли это человек. Хорошо, что они не заметили того, что случилось в этот момент.

«Тут «великий» выходит из театра, видит их всех и бегом… — с грустью рассказала Татьяна Григорьевна. — Я не знаю, чего он боится. Мы уже подняли детей — уже от него ничего не надо. Просто хотя бы по телефону поговори… Девочку он тоже не видит».

После этого актриса написала бывшему мужу неприличное сообщение, в котором содержался вопрос, долго ли он будет бегать от своих внуков. Ответа не последовало. Васильева говорит, что ее первый муж стал закрытым человеком, особенно для нее и своих наследников от первого брака.

Напомним, артисты были женаты с 1973 по 1983 годы. У них родился сын Филипп, который на сегодняшний день уже сам стал папой двух мальчиков и девочки.

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