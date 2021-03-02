Весь день у плиты: Антуан Арно подловил Наталью Водянову в платье оверсайз на кухне

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Несколько лет назад она переехала в более просторный дом, так как у нее огромная семья. Девушка воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего мужа. Отметим, что с Антуаном Арно модель счастлива уже почти 10 лет, но свадьбу они сыграли в минувшем году. Влюбленные демонстрируют семейную идиллию и время от времени вместе выходят в свет.

Если Наталья активно ведет свою страничку в соцсетях, то ее избранник делает публикации лишь по особым случаям. На днях модель отметила день рождения. Муж трогательно поздравил ее, дав понять, что она очень молодо выглядит в свои 39 лет. Также Арно поделился редкими фото с русской красавицей. На одном из кадров бизнесмен подловил ее на кухне, когда она готовила ужин. Водянова предстала без макияжа в темном платье оверсайз с цветочным принтом.

Видно было, что девушка успела нарезать овощи и зелень. Она приготовила миску для салата, а также казан для жарки мяса. По всей видимости, модель готовилась накормить всю семью, организовав ужин. Отметим, что в гости к ней часто приезжает бабушка, а также дядя и другие родственники. На еще одном фото Наталья предстала в обнимку с младшим сыном, которого пара показывает крайне редко.

Поклонники восхитились природной красотой звезды. Многие отметили, что она может сойти за ровесницу своего сына Лукаса, которому 19 лет.

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