«Сочный налив»: Лобода в блузке на завязках и кожаных брюках блеснула прелестями фигуры

Светлана Лобода привыкла много работать. Однако даже во время длительных гастролей она не забывает про тренировки. В 38 лет певица может похвастаться точеной фигурой и дать фору любой топ-модели. В последнее время артистка много путешествует. Она регулярно ездит в Арабские Эмираты, а в январе она провела несколько недель на Мальдивах. Теперь девушка вернулась в столицу, где успевает не только ездить на съемки.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» для многих поклонников стала иконой стиля. На сцене она всегда появляется в женственных платьях или сверкающих комбинезонах. В обычной жизни певицу можно увидеть в джинсах, пуховике и роскошных мехах. С наступлением весны она решила удивить поклонников смелым образом. Лобода покрасовалась в образе в стиле total black. Она надела брюки-дудочки из кожи, а также жакет и блузку на завязках, которая обнажила ее наливную грудь.

Плетенная сумка и ботильоны на шпильке завершили ее аутфит. Поклонники были сражены таким дерзким нарядом и красотой певицы.

«Ох, вот это госпожа», «Как в таком ходить?!», «Ого, словно из „Матрицы“», «Тринити, ты ли это?», «Бюсту не тесно», «Красоту не спрятать, что тут скажешь», «Сочный налив», «Макияжа бы капельку и гром разверзнется», «Вот это декольте! Таких женщин мало», «Вот это поддержала тренд на эко-кожу», «Такая стройняшка», «Любоваться и любоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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