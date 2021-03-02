«Я не понимаю, кто он сейчас»: Васильева считает, что Садальский «предал» актерскую профессию

В новом интервью актрису Татьяну Васильеву спросили, что она думает о своих партнерах по спектаклям, с которыми играла много лет. Народная артистка РФ призналась, что считает Валерия Гаркалина величайшим артистом и даже гением. А вот в адрес другого своего коллеги, Станислава Садальского, женщина не стала рассыпаться в комплиментах.

«Садальский мог бы превратиться в хорошего актера, но он как-то эту профессию… Можно сказать, предал, — поделилась мнением Васильева с ведущим YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Потому что не должен артист заниматься вот этими бесконечными выходами в эфир, разговорами с целым миром. Слишком как-то стирается грань между профессией… Я не понимаю, кто он сейчас».

По мнению актрисы, Садальский слишком много уделяет внимания сплетням, пересудам и политике. Она призналась, что ей во время работы часто приходилось терпеть его неуместный юмор. Артистка даже порадовалась, что у нее остался только один спектакль с этим мужчиной. О дружбе с ним она говорит уже в прошедшем времени.

«Это только с моим терпением можно было столько времени отдавать этому человеку. Только мое терпение и мое воспитание, ну и мое к нему сочувствие. Мне его жалко. Хотя и особо не за что…» — призналась Васильева.

Она назвала Садальского несемейным человеком, который привык жить только для себя. Причиной разрыва отношений с актером она назвала то, что он плохо говорил про ее детей. Если бы этих неприятных моментов не было, артистка продолжала бы дружить со своим партнером по сцене.

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