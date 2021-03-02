«Такие упругие дыньки»: Кошкина в бикини «случайно» засветила сочную грудь

Яна Кошкина поделилась в Instagram летним снимком, при этом актриса привлекла внимание мужской части своих подписчиков. Соведущая Павла Прилучного в шоу «Короли фанеры» блеснула упругим бюстом, похваставшись сочными формами. Свое декольте актриса украсила крохотным лифом в мелкий горошек. У поклонников создалось впечатление, что бюст Яны «вот-вот выпрыгнет наружу». Однако, к счастью, конфуза не случилось. Нашлись и те, кто посчитал, что Кошкиной явно непросто носить такой груз при всей хрупкости ее стройной фигуры.

«Ух, аппетит разыгрался», «Такие упругие дыньки», «Почти все-все видно!!», «Вот это формы!!», «Слишком объемно», «Еще бы попрыгала с такими поплавками», «Упс! Груди, словно гири», «Словно сочная селянка», «Султан бы вас не упустил из виду», «Она бы устроила в гареме переполох», «А вниз не тянет вес?!», «Шутки шутками, а бюстик прекрасный», «Какой-то коровий купальник», «Буреночка», «Спелая, как вишенка», «Ох, этот горячий взгляд», «Милашка», — пишут фолловеры.

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