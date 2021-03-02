«Вот какая бывает ревность»: Татьяна Васильева вспомнила, как ушла из Театра сатиры

Когда известной актрисе Татьяне Васильевой напоминают, что она не служит ни в одном академическом театре, она говорит: «Слава Богу». Женщина отмечает, что сейчас у нее нет времени ждать, пока режиссер даст ей роль. Эпоха, когда она подолгу работала в театрах, по словам 74-летней артистки, закончилась: из трех учреждений ее просто выгнали.

Татьяна Григорьевна вспоминает, что из «Маяковки» ее выгнали по статье «Нарушение трудовой дисциплины» — из-за пристрастия к спиртному. А в Московском театре сатиры она написала заявление по собственному желанию, но эта история была завязана на личной любовной драме.

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Васильева рассказала, что тогда она хотела, чтобы ее мужа Георгия Мартиросяна взяли в труппу, потому как семье не на что было жить, хотя супруг очень много играл. Но худрук театра Валентин Плучек не пошел им навстречу.

«Я пришла и попросила у Плучека, чтобы его взяли. На что мне сказали нет, потому что Плучек меня очень ревновал к нему, — вспоминает актриса. — Я говорю: «Ну тогда мне придется уйти, потому что нам не на что жить». Он говорит: «Пишите заявление». Я думаю: «О, шутит как со мной! Давайте шутить дальше». Пишу заявление, что я ухожу. Мне подписывает его, Плучек… Вот какая бывает ревность».

Напомним, ранее Васильева призналась, что у нее был долгий роман с Валентином Плучеком — аж 13 лет, — о котором было известно всему театру. Причем ее первый муж Анатолий Васильев тоже знал об этой связи. Актриса отметила, что Плучек нравился ей как мужчина. Она не ожидала, что он так легко отпустит ее из театра, но уверена, что их расставание произошло из-за ревности ко второму мужу.

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