Какой франт!: младший сын Бориса Грачевского в костюме с бабочкой позировал на подоконнике

Вдова режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская в сторис Instagram разместила снимок их общего сына Филиппа. Мальчик, надо признать, растет не по дням, а по часам.

На фотографии наследник запечатлен на подоконнике в красивом костюме с бабочкой. Малыш увлеченно разглядывает цветочки.

Напомним, что в апреле 2020 года Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская стали счастливыми родителями. Тогда никто и подумать не мог, какая драма разыграется в их жизни.

В январе Борис Грачевский ушел из жизни из-за последствий коронавируса. В последнее время активизировался его 36-летний внебрачный сын Максим Красиков. Он стал часто появляться в эфирах различных ток-шоу. При этом бизнесмен из Краснодарского края пока уверяет, что не станет претендовать на наследство звездного отца. В то же время той же Белоцерковской он всегда готов помочь с развитием киножурнала «Ералаш».

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