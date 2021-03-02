«Ах, как она прогнулась»: Муцениеце в алом бикини сексуально легла на песок

Бывшая жена Павла Прилучного не перестает удивлять поклонников. Еще будучи замужем за «мажором», актриса признавалась, что возлюбленный донимал ее своей ревностью. Так, к примеру, когда Агата отправлялась в киноэкспедиции и находилась в другом городе, Павел запрещал ей ужинать в ресторане с другими актерами. По словам Прилучного, его избраннице не пристало находится в обществе посторонних мужчин. Актер допускал, что Муцениеце просто закажет еду в номер и, к примеру, пригласит к себе подружек. Но не больше этого!

Теперь, получив развод, Агата то и дело публикует в микроблоге снимки в мини-бикини. На одном из таких пикантных фото Муцениеце предстала в алом купальнике. Актриса призывно выгнула спинку и обваляла свои «булочки» в песке.

«Ах, как она прогнулась», «Жарко стало! Градус повышен», «Очень сексапильно!!», «С такой фигуркой можешь очаровать любого!!», «Скажите, ну вот куда вообще Пашка смотрит?!», «Я бы такую только боготворил», «Хочется любоваться и восхищаться», «Свои булочки изваляла в песке», «Такую только к пекарю», «Что за штучка?!», «Агатушка, у вас же детки есть!! Прикройтесь», «Имеет право, секси!! Просто бомба», «Тату у вас какое, уф! Животик хочется ласкать», «Милашка», — писали фолловеры.

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