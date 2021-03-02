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«Ах, как она прогнулась»: Муцениеце в алом бикини сексуально легла на песок

Актриса из фильма «Тобол» лишила поклонников дара речи, блеснув изящными формами без прикрас.

«Ах, как она прогнулась»: Муцениеце в алом бикини сексуально легла на песок
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

Бывшая жена Павла Прилучного не перестает удивлять поклонников. Еще будучи замужем за «мажором», актриса признавалась, что возлюбленный донимал ее своей ревностью. Так, к примеру, когда Агата отправлялась в киноэкспедиции и находилась в другом городе, Павел запрещал ей ужинать в ресторане с другими актерами. По словам Прилучного, его избраннице не пристало находится в обществе посторонних мужчин. Актер допускал, что Муцениеце просто закажет еду в номер и, к примеру, пригласит к себе подружек. Но не больше этого!

Теперь, получив развод, Агата то и дело публикует в микроблоге снимки в мини-бикини. На одном из таких пикантных фото Муцениеце предстала в алом купальнике. Актриса призывно выгнула спинку и обваляла свои «булочки» в песке.

Актриса Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в алом секси-бикини призывно выгнула спинку и обваляла свои «булочки» в песке. Фото: Instagram.com/agataagata

«Ах, как она прогнулась», «Жарко стало! Градус повышен», «Очень сексапильно!!», «С такой фигуркой можешь очаровать любого!!», «Скажите, ну вот куда вообще Пашка смотрит?!», «Я бы такую только боготворил», «Хочется любоваться и восхищаться», «Свои булочки изваляла в песке», «Такую только к пекарю», «Что за штучка?!», «Агатушка, у вас же детки есть!! Прикройтесь», «Имеет право, секси!! Просто бомба», «Тату у вас какое, уф! Животик хочется ласкать», «Милашка», — писали фолловеры.

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