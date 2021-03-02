Подросло новое поколение: Орбакайте на одном селфи собрала внуков Пугачевой и ее двойняшек

На одной из фан-страничек Кристина Орбакайте появилось памятное фото, которое ранее сама певица публиковала в личном профиле. Для селфи в гримерной Кремлевского дворца артистка собрала всех отпрысков примадонны отечественной эстрады. Новое подросшее поколение их семьи. Так, на снимке позировали двойняшки Гарри и Лиза, внуки Аллы Борисовны: Никита Пресняков, Дени Байсаров и восьмилетняя Клава, которую именитая бабушка называет «своей капелькой». К слову, Дени как-то раз признался, что они называют бабушку исключительно ласково Аллочка или Аллуся. И это очень нравится Примадонне.

«Мы — дети Галактики!» — подписала снимок певица.

Напомним, что вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Примадонна поселилась в подмосковной деревне Грязь. Дети певицы учатся в первом классе. Лиза и Гарри бегло говорят по французски, берут уроки музыки и любят помогать звездной маме по дому.

Смотрите также: