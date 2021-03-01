Стойка вверх тормашками: Татьяна Навка в облегающих лосинах похвасталась точеной фигурой

Татьяна Навка в декабре неустанно работала. Она ездила на съемки, а также готовилась к ледовым шоу. Лишь после Рождества фигуристка несколько недель провела с семьей. Она набралась сил, чтобы вернуться к работе с новыми идеями. Уже в феврале спортсменка успела возобновить тренировки будущих чемпионов в собственной школе фигурного катания, съездила на Алтай и приняла участие в съемках документального фильма.

Последние выходные зимы Навка провела, гуляя с мужем Дмитрием Песковым по Москве, а также она успела заглянуть в супермаркет, где ее шестилетняя дочка Надежда закупила себе сладости. А вот 1 марта фигуристка решила начать день с тренировки. Она поделилась снимком, на котором позировала. Татьяна закинула ноги наверх и поддерживала спину руками. Она предстала в тонких лосинах, подчеркнувших рельефность ее ног, а также розовом худи.

«Понедельник — день рабочий», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены физической подготовкой 45-летней мамы. Многие отметили, что залюбовались спортсменкой. Некоторые подписчики признались, что такую стойку делали только в школе. «Вот это да», «Какая сильная», «Вытянулась как струна», «Фигура роскошная», «Еще всем фору даст», «Ноги стройные подтянутые», «Красотища», «У вас классный спортивный зал, грех не заниматься», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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