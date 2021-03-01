Подчеркнула талию: 49-летняя Кудрявцева в небесном платье в трендовую клетку отметилась на работе

Лера Кудрявцева редко появляется на публике вне работы. Она предпочитает посвящать все свободное время семьей. Девушка заботится о двухлетней дочке Марии. Более того, телеведущая все чаще гуляет с молодым мужем Игорем Макаровым. Разница в возрасте в 16 лет не мешаем им быть счастливыми. Стоит отметить, что в 49 лет Лера выглядит очень молодо, а несколько лет назад она сменила стиль и теперь часто предстает в ультрамодных образах.

Недавно Кудрявцева вернулась на работу после больничного. Пока она не может сниматься целый день, так как сломала крестец и не до конца восстановилась. Однако блондинка по-прежнему наряжается для эфира и выглядит безупречно в кадре. На днях она отметилась в нежно-розовом платье с белым воротником. В таком образе она повидалась с Антоном Привольным, который стал ее новым соведущим.

1 марта девушка снова пришла на работу. Так как был первый день весны, она выбрала для съемок силуэтное платье небесного цвета в клетку, этот принт снова в моде. Телеведущая отдала предпочтение лацканам и атласному воротнику. Лера покрасовалась на камеру в женственном наряде.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что им понравился образ знаменитости. Более того, фанаты считают, что телеведущая стала еще стройнее.

«Какая красотка», «Платье шикарное», «Как также выглядеть в 50 лет?», «Огонь, а не женщина», «Вы словно с рекламы сошли», «Классная такая, весенняя», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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