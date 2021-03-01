Поет и играет на укулеле: Кудрявцева показала домашнее выступление двухлетней дочки

Лера Кудрявцева долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Ее первые два брака были неудачными. Она не жалеет, что впервые стала мамой в 18 лет. Ее сын Жан от Сергея Ленюка вырос и подарил ей внука Льва. Сама телеведущая шесть лет назад сыграла свадьбу с хоккеистом Игорем Макаровым. Большая разница в возрасте не помешала им стать счастливыми. Девушка даже подарила избраннику дочку Марию.

По словам Леры, второй раз она стала мамой уже в зрелом возрасте, поэтому испытывает совсем другие ощущения. Телеведущая не может налюбоваться на малышку, с радостью наряжает ее и водит на развивающие занятия. Поклонники не раз отмечали, что девочка растет настоящей красоткой. А на днях Мария удивила даже своих родителей. Двухлетняя кроха устроила для мамы с папой концерт на кухне.

Девочка сидела на полу в трениках с принтом в виде звезд и футболке. Кроха держала в руках укулеле и пела детские песенки.

«Зеленая была! Метель ей пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай!» Мороз снежком укутывал: «Смотри, не замерзай»! Трусишка зайка серенький под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк рысцою пробегал», — пропела малышка.

А вот слова второй песни про куклу она забыла, но вышла из ситуации, заявив, что хочет спеть про черепаху Тортилу.

«Выступает Мария Макарова», — объявила Кудрявцева. «Какую песню?» — спросила кроха, чем рассмешила родителей.

В итоге она спела песенку про Карабаса Барабаса. Лера помогала ей, подпевая. При этом девочка также играла на укулеле.

«А потом папа сказал: «Маша, после концерта надо бить гитару об пол, как рок музыканты», — призналась телеведущая.

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