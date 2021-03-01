«Пашка точно локти кусает»: Муцениеце в мокром купальнике понежилась в бассейне

Агата Муцениеце — мама двоих детей. Но поверить в это, как говорят поклонники, сложно. Стоит только посмотреть, какие горячие кадры в своем микроблоге публикует актриса. Бывшая жена Павла Прилучного может похвастаться стройной фигурой и при этом сочной грудью, упругими бедрами и бесконечными ножками. На одной из фан-страничек актрисы появился ее летний снимок, который ранее сама Муцениеце публиковала в личном профиле. Агата предстала в мокром бикини, сексуально оголив наливную грудь. Экс-возлюбленная Павла Прилучного словно случайно сдвинула ткань лифа, показав упругие формы.

Многие отметили татуировку на запястье актрисы, пикантности снимку добавили капельки воды, которые поблескивали на звездном теле Агаты.

Под лифом пуговки вздулись?! О, божественная… Такие виды, ух!! Как утерпеть?! На теле капельки воды! Уж точно Пашка локти кусает подписчики Агаты Муцениеце в Instagram

Смотрите также: