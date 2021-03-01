«Не смогла устоять перед искушением»: Навка в голубом трико и на коньках станцевала на Телецком озере

45-летняя Татьяна Навка проводит каникулы на Алтае. Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась в микроблоге свежими кадрами, покатавшись на Телецком озере. Фигуристка скинула верхнюю одежду, оставшись в небесно-голубом спортивном костюме на флисе, состоящем из свитшота и трико. В качестве аксессуаров она прихватила с собой коньки. Татьяна показала танцевальные па на льду, восхитив поклонников грацией. По словам фигуристки, она просто не смогла устоять перед таким искушением.

«В первый день весны ловите зиму! Алтай, лед и я! Естественно, взяла туда коньки и не смогла устоять перед таким искушением, как покататься на Телецком озере! Невероятные ощущения свободы, открытого пространства, ветра, воздуха, прекрасной природы и гор вокруг! Потрясающе круто!

Задумалась, вот бы когда-нибудь сделать шоу на этом озере! Вы только представьте сочетание этой красоты, фигурного катания и открытого льда! Писала хэштег #ледигоры лед и горы, а прочитать можно еще и как Леди горы! Великий и могучий русский язык! Хотя, может и не случайно», — отметила Татьяна.