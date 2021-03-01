«Я не святая»: Вера Брежнева в секси-бикини призывно оголила бедра

Экс-солистка группы «ВИА Гра» дала понять, что ее не зря считают одной из самых сексуальных певиц на отечественной эстраде.

Вера Брежнева уже шесть лет счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но общих детей у пары нет. От предыдущих отношений у поп-дивы есть две дочери — Соня и Сара. Поклонники не раз подмечали, что дети украинской исполнительницы уже выросли, а она сама «забыла постареть». Что тут сказать: выглядит Вера просто восхитительно. Для этого стоит посмотреть ее личный микроблог.

Она то и дело балует подписчиков пикантными снимками в стиле ню. Примечательно, что муж певицы ее не ревнует и позволяет смело оголяться на фото. На одном из таких кадров Брежнева позировала в мини-бикини, призывно оголив сочные бедра и тонкую талию.

«Градус повышен, стеснение пропало! Я не святая», — шутливо подписала свой пикантный снимок певица. «Ого! Какие формы», «Почаще бы у вас стеснение пропадало!», «С таким телом я бы вообще не стеснялась», «Такие булочки только для пекаря», «Бедный ваш Костик!! Небось ревнует сильно», «С такой женой не расслабишься», «Срамота! И зависть в одном флаконе!! Ну как можно так выглядеть», «Бомба! Секси-девочка», «Ауф, полегче, Верунчик!!», «Завела так завела, в голове сразу греховные мысли», «Фантазия пошла», «Кокетка», «Восхитительная нимфа», — отметили фолловеры.

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