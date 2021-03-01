Михаил Шуфутинский в штанах-парашютах и с цепью на груди позировал рядом с молодой женой

В таком наряде певец был больше похож на современного рэпера.

Музыкант Михаил Шуфутинский на мужской премии TOP Men Awards Russia появился в компании молодой жены, танцовщицы Светланы Уразовой, которая младше его на 29 лет. В этот вечер он победил в номинации «Легенда».

Все присутствующие на церемонии гости обратили внимание на необычный внешний вид Михаила Шуфутинского. Перед публикой он предстал в вычурных дизайнерских кроссовках, штанах-парашютах, темных очках и с цепью на груди. В таком виде музыкант был больше похож не на исполнителя в жанре шансон, а на новомодного рэпера.

Как отметил Шуфутинский, он бы на эту премию номинировал поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Настоящим же мужиком на российской сцене он считает популярного артиста Владимира Винокура, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что вторая жена Михаила Шуфутинского умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе. После этого он официально раскрыл свой роман с танцовщицей, с которой уже очень давно знаком.

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