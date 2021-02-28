«Потрясающий малыш»: принц Гарри рассказал о своем сыне

В мае первому ребенку герцогов Сассекских исполнится два года.

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз уже в конце весны. У пары подрастает сын Арчи, которому в мае исполнится два года. Фанаты герцогов ожидают, что смогут его увидеть в большом интервью Опры Уинфри, которое выйдет в эфир 7 марта. Ведь в последнее время родители не показывали ребенка широкой публике.

На днях Гарри рассказал о моментах взросления своего сына. Оказывается, его первым словом было слово «крокодил». А еще малышу очень нравится вафли, которые каждое утро делает Меган в вафельнице, которую семье на рождество подарила Елизавета II.

«Арчи потрясающий малыш! Он уже складывает слова и поет песни», — цитирует Гарри Hello!.

Напомним, 19 февраля герцоги Сассекские направили письмо в Букингемский дворец, официально отказавшись от королевских обязанностей.

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