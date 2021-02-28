Из Кена — в Барби: Родриго Алвес стал женщиной

Недавно на странице британской модели бразильского происхождения Родриго Алвеса появилось свежее фото в кружевном пеньюаре. Примечательно, что еще 10 дней назад вместо пышного женского бюста у звезды была накаченная мужская грудь.

О том, что он желает стать женщиной, Родриго заявлял давно. Алвес прославился тем, что в течение нескольких лет «совершенствовал» свое тело и лицо, чтобы стать точной копией бойфренда куклы Барби — Кена.

Однако вскоре мужчине показалось мало изобразить друга Барби. Он решил стать самой кукольной блондинкой с роскошными формами и пухлыми губами.

«Десять дней после… Никогда такого не чувствовалось в моей жизни!», — написала Джессика в своем аккаунте.

Несмотря на слова осуждения и непонимания, у Родриго или уже Джессики есть свои фанаты. Они оставляют милые комментарии под публикациями блогера:

«Великолепная! Рада слышать, что у вас все хорошо, удачи в вашем новом жизненном путешествии», «Боже мой! Какие красивые волосы и наряд», «Привет, сладкая, надеюсь, твое восстановление проходит успешно».

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