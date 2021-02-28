Ирина Слуцкая и Курбан Омаров вслед за Алексеем Ягудиным «оживили» фотографии

У знаменитостей появился новый тренд на приложение для обработки снимков.

40-летний телеведущий и спортсмен Алексей Ягудин разместил в своем аккаунте необычный кадр. Затем анимационным фото поделились Ирина Слуцкая и Курбан Омаров.

На первый взгляд публикация может показаться обычным видео. Но если приглядеться, не все детали в ролике можно назвать живыми. Одни лица двигались в такт сопровождающей музыке, другие же оставались неподвижными.

Так, фотопортрет Ягудина пел песню «Only you» для своей любимой жены Татьяны Тотьмяниной. А вот изображение фигуристки оставалось в оцепенении.

Далее подобный снимок появился на странице мужа Ксении Бородиной — бизнесмена Курбана Омарова. Знаменитость опубликовал фотографию своих детей. Однако двигалась и пела современную песню только малышка Теона.

Также поддержала новый тренд и телеведущая Ирина Слуцкая. В отличие от Алексея и Курбана, Ирина взяла архивное фото. Олимпийская чемпионка показала себя в детские годы. Запечатлевшаяся рядом с родителями маленькая Ирина исполнила румынскую композицию «Dragostea Din Tei».

Напомним, что недавно Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин отметили деревянную свадьбу. Вместе спортсмены живут уже пять лет.

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