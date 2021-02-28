«Сочная девушка»: Марина Ким в лавандовом костюме подразнила соблазнительным декольте

Журналистка Марина Ким опубликовала фото в лиловой жилетке и классических брюках. Примечательно, что свежий кадр микроблога знаменитости взбудоражил не одного поклонника аппетитных форм ведущей Первого канала.

Ким запечатлелась в строгом наряде цвета приближающейся весны. Девушка не стала дополнять образ массивными украшениями и экстравагантными аксессуарами. Главной изюминкой стало глубокое декольте, которое привлекло внимание фанатов Марины.

«В костюме цвета весны готова встречать март. Еще чуть-чуть. А у вас как дела?», — поинтересовалась Ким у своих подписчиков.

Поклонники знаменитости не смогли сдержать слов восхищения. Они увидели в Марине настоящую нимфу любви и страсти:

«Красота! Умереть — не встать», «Хороша Маринка», «Обожаю такой стиль», «Сочный цвет, сочная девушка», «Ты просто космос! Фигура и твой персик удивительные! Притягивают, как магнит», «Богиня сексуальности».

Напомним, Марина Ким недавно стала матерью в третий раз. Многие подписчики телеведущей не понимают, как кумиру удается сохранить прекрасную фигуру после родов. Сама знаменитость держит в секрете рецепт своей стройности и привлекательности. Однако ни для кого не секрет, что девушка любит активный образ жизни.

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