«По статистике выигрывают»: Курбан Омаров рассказал о самых важных чертах во внешности женщины

40-летний бизнесмен поинтересовался у женщин, что им нравится в мужчинах.

Муж телеведущей Ксении Бородиной написал пост о том, как важно произвести первое впечатление. Курбан Омаров обратился к мужской части своей аудитории в социальной сети. Оказалось, «сильный пол» в первую очередь обращает внимание на взгляд спутницы.

«Недавно мне задали очень интересный вопрос: «На что мужчины обращают внимание при первой встрече?». И я просто обязан развеять миф о том, что это женская грудь. Вы удивитесь, но все не так банально. По статистике выигрывают глаза», — заявил Курбан.

Знаменитость подчеркнул, что во взгляде должна быть искра. Возлюбленный Бородиной уверен, что именно горящие глаза цепляют противоположный пол при первом знакомстве.

«Дальше — ваша улыбка и заразительный смех. Хотите мужского внимания, смейтесь чаще», — отметил Омаров.

А далее по статистике Курбана идут фигура, голос и манеры. Резюмируя свое мини-исследование, отец двоих детей задал вопрос своим подписчицам:

«На что вы в первую очередь обращаете свое внимание при взгляде на мужчину?».

Поклонницы Омарова отметили следующие черты:

«Запах, харизма, чувство юмора», «Улыбка, зубы, аккуратная одежда», «Конечно, глаза и общий профиль».

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